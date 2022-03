La Pro Loco di Noale presenta una nuova mappa turistica della città

Noale ha una nuova mappa turistica. Si intitola "Noale, un borgo dal cuore antico" ed è il nuovo pieghevole stampato in 5 mila copie in lingua italiana e mille in lingua inglese, destinato ai cittadini curiosi e ai visitatori che frequentato gli eventi cittadini o che arrivano in città per una visita. Edita dalla Pro Loco con il contributo di Cosmo Gruppo, questa nuova mappa dell'antico borgo della terraferma veneziana farà scoprire ai turisti italiani e stranieri tutte le bellezze del territorio di Noale.

«É un dono che facciamo ai noalesi, a chi vive dell’ospitalità di visitatori e persone che vengono da fuori comune e sono desiderosi di avere qualche informazione storica. Per i testi – spiega il presidente della Pro loco cittadina, Enrico Scotton – ci siamo avvalsi dei contributi di ricercatori e studiosi già pubblicati in passato e di alcune curiosità più recenti, come la tragica storia d’amore, scoperta dallo storico medievista Raffaele Roncato, di Fiore e Giovanni, che ricorda tanto quella più famosa di Giulietta e Romeo, su cui Verona ha costruito la sua fortuna»

La guida ha un ampio corredo fotografico, scatti d’autore realizzati nel tempo da alcuni fotografi noalesi. I 18 punti di interesse sono spiegati con brevi testi; chi volesse saperne di più può accedere alla guida turistica multimediale pubblicata sul sito del Comune attraverso dei comodi qr code. Uno spazio particolare viene riservato ai noalesi illustri: Pietro Fortunato Calvi ed Egisto Lancerotto.

«Rientra nelle finalità della Pro loco promuovere la conoscenza della storia di Noale. Per questo oltre alla nuova guida, stiamo provvedendo a formare alcuni volontari perché in occasione dei nostri eventi possano dare ai visitatori informazioni utili e curiose. Speriamo – conclude il presidente – che possa essere l’occasione per suscitare interesse storico anche tra i nostri concittadini, magari quelli da poco residenti. Conoscere la storia è il primo atto d’amore verso la propria città»

La mappa, scaricabile anche dal sito della Pro Loco, è disponibile presso la sede di Palazzo della Loggia e può essere richiesta inviando una mail a info@proloconoale.it