Noale, iniziati i lavori sul versante sud della Rocca dei Tempesta

A Noale sono iniziati i lavori sul versante sud della Rocca dei Tempesta. Oltre all’intervento sulla cinta muraria, che vedrà per quanto possibile il riutilizzo del materiale originale, si procederà al restauro di alcune parti presenti nell’area interessata dall’intervento, nonchè alla realizzazione di nuovi servizi igienici. L'intervento prevede un costo di 260.000 euro e a maggio ci sarà il nome dell’impresa aggiudicatrice. «Ci troviamo ancora nel periodo di restrizioni per il Covid e la Rocca dei Tempesta da molto tempo non ospita più spettacoli e manifestazioni - commenta il sindaco Patrizia Andreotti - Tuttavia è proseguito il recupero del nostro prezioso monumento, e nei giorni scorsi è andato in gara, tramite la Città metropolitana di Venezia, l'appalto che prevede l’intervento su tutta la mura a sud, da torre a torre, che da molto tempo attende un risanamento».

Tra le varie fonti storiche citate nella relazione relativa all'intervento, nel libro “Noale tra storia e memoria”, Giacomo Dal Maistro riporta che: "si poteva uscire dalla parte opposta all’ingresso principale, per un'altra porta e per un secondo ponte levatoio di legno posto a mezzodì longissimo e bello" e ancora esistente nel 1483, ma tolto nello stesso secolo. «Quindi, una delle novità - continua il sindaco - è che nell’intervento di restauro è prevista la riapertura di una seconda porta che, oltre a rappresentare un recupero storico, ci permetterà, in futuro, di migliorare la sicurezza per quando riprenderemo le manifestazioni in presenza. Grazie ad un lungo lavoro con la Sovrintendenza di Venezia, abbiamo ottenuto anche il parere favorevole alla realizzazione di una passerella che colleghi la spianata sud con gli spalti. Quest’opera sarà oggetto di un intervento successivo».