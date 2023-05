Semaforo in Romea, code e ritardi: presto la soluzione

Code al semaforo di Malcontenta: in dirittura d'arrivo la soluzione. «La Statale Romea la conosco fin troppo bene e so quanto disagio provoca il semaforo a Malcontenta. Il primo incontro ufficiale da sindaco è stato proprio con Anas per affrontare da subito le problematiche legate alla sicurezza e segnaletica stradale. Tra le diverse cose si era parlato anche della ormai famosa e fastidiosa colonna che si forma al semaforo di Malcontenta». Il sindaco di Chioggia Mauro Armelao torna a intervenire su una delle strade statali più tristemente conosciute.

«La coda di mezzi che si forma negli orari di punta si ripercuote su tutti gli utenti della strada e pendolari che ogni giorno per arrivare a Venezia devono stare in pullman quasi due ore - prosegue il primo cittadino - Il problema è stato affrontato e ora posso dire che il progetto è concluso, sono stati ricevuti tutti i pareri degli Enti, a parte quello relativo alla Valutazione di impatto ambientale che arriverà a breve. Successivamente si dovrà procedere con l'iter espropriativo e attivare l'impresa mediante lo strumento dell'accordo quadro. Si prevede così di terminare le attività e avviare il cantiere entro la fine di quest'anno». Armelao ne aveva parlato durante l’incontro di mercoledi 17 maggio con la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti.