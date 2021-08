Nomine dei procuratori di San Marco nel segno della continuità

Il ministero degli Interni ha formalizzato oggi, venerdì 13 agosto, le nomine dei procuratori della Basilica di San Marco a Venezia per il prossimo triennio: Carlo Alberto Tesserin, Angelo Pagan, Bruno Barel, Marco Zordan, Amerigo Restucci, Gianni Penzo Doria e Paolo Chiaruttini. Il nuovo Consiglio di procuratoria si riunirà nei prossimi giorni e con l’occasione saranno definite le deleghe con le relative competenze per ciascun Procuratore.

Il procuratore Carlo Alberto Tesserin ha ringraziato il patriarca di Venezia Francesco Moraglia e il ministro degli Interni Luciana Lamorgese, tramite il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, con l’auspicio che «il nuovo Consiglio di procuratoria possa contribuire ulteriormente alla difesa di quel bene inestimabile che è la Basilica di San Marco, per trasmettere alle generazioni future questo straordinario patrimonio».

«Gli eventi di acqua alta di questi ultimi anni hanno lasciato un segno non solo sui marmi, i mosaici, le strutture della Basilica, ma rappresentano anche un punto di svolta per gli interventi di manutenzione e tutela. Lo splendore della Basilica di San Marco, consacrata nel 1094, è giunto sino a noi per la continua cura in tutti questi secoli - ha continuato Tesserin -. Ora i cambiamenti climatici e globali ci pongono davanti a nuove sfide».

Al fine contrastare e ridurre il naturale degrado, hanno spiegato i procuratori, di fronte a pressioni che mai prima d’ora la Basilica ha subito, anche le attività manutentive dovranno essere adeguate, dando vita a un programma di ampio respiro che verrà definito e concordato con gli organi deputati ma vuole essere anche condiviso da tutta la comunità (foto sotto: mosaici cupola della genesi).