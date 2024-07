Torna la Notte Bianca a San Donà: eventi, dj set ed esposizioni

San Donà di Piave celebra la sua Notte Bianca. Un modo per festeggiare il senso di comunità, tra negozi aperti fino a tardi, musica, dj set, esposizione di auto.

L’appuntamento è per sabato 6 luglio, dalle 19.30 alle 23.30. Un'occasione speciale per vivere la città in un'atmosfera magica. L’evento è stato organizzato da Confcommercio, in collaborazione con il Comune. «È un modo per rivivere e di riappropriarci del nostro centro in un clima di festa – ha commentato il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa – in una realtà come questa che ha sempre avuto un forte senso di comunità e che risponde bene a questo tipo di iniziative». «Ringraziamo tutti i colleghi e tutte le realtà che hanno aderito all’evento – aggiunge il delegato comunale, Luigino Fontanello – dimostrando di avere a cuore la città ed il suo centro. Siamo convinti, poi, che anche queste iniziative possano aiutare le attività».

Alcuni degli eventi

Tra gli eventi, dimostrazione di ballo country in via Cesare Battisti. In via XIII Martiri musica anni Ottanta dal vivo con i PF80 (zona oratorio Don Bosco); lungo questa via sarà posizionato un gonfiabile per i bambini. Nella zona pedonale musica dal vivo con i Los Tremendos, a seguire dj set. In corso Trentin, verso il Ponte della Vittoria, aperitivo e dj set. In Vva Ancillotto raduno auto. Ci saranno anche Fiorimatti e libreria raggiungibile. I vari locali organizzeranno anche altri eventi.