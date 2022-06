Nove grandi murales per la riqualificazione urbana di Caorle

Dodici street artist per nove grandi murales, e qualche gradita opera “fuori programma”. È questo il bilancio della prima edizione di "Caorle Sea Festival", la kermesse che dal 23 maggio al 5 giugno ha visto l’arte mettersi al servizio della riqualificazione urbana e della valorizzazione delle ricchezze paesaggistiche e naturalistiche della meta balneare veneziana.

Alessandra Carloni, Alessio-B, Anna Conda, Any, Bolo, La Crémerie, Paolo Psiko, Shife, Tony Gallo e Zero Mentale hanno realizzato 9 grandi opere sul tema “Mare, pesca e tradizioni”. A ospitare i colorati lavori sono superfici messe a disposizione da soggetti pubblici e privati sul territorio caorlotto: la vedetta sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, tre palazzine di proprietà comunale in via del Rombo, la Palestra Alighieri vicina alla Casa della Musica, due Hotel (il Marzia e lo Stoccarda), il punto vendita di Alí Supermercati in via degli Aironi e una facciata del PalaExpoMar.

Caorle Sea Festival è stato curato dal gallerista Carlo Silvestrin della CD Studio d’Arte di Padova, e promosso dal Comune di Caorle, con il supporto di Alí Supermercati, Colorificio Veneto, Seriplanet, Venpa, Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale, Federalberghi Caorle, Confcommercio Caorle, Associazione Cimi e Veleria Baraonda Sailmakers, in collaborazione con PalaExpoMar.