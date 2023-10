Noventa di Piave è il primo "Comune attivo" dell'Ulss4

Noventa di Piave è stato eletto "Comune più attivo" del territorio dell'Ulss 4. Si tratta di un riconoscimento rilasciato a quei comuni che si sono concretamente impegnati, investendo concretamente energie e risorse, per avviare iniziative, programmi e attività volti a incentivare l’attività fisica nei propri cittadini di ogni età.

A consegnare l'ambito riconoscimento, il primo del territorio dell'Ulss4, sono stati i direttori generale e del dipartimento di prevenzione dell’Ulss 4, Mauro Filippi e Anna Pupo che hanno dato la certificazione di “Comune Attivo” al sindaco di Noventa di Piave, Claudio Marian.

“Non è facile ottenere questo riconoscimento, per averlo serve impegno, costanza, volontà, una programmazione e progetti che rispondano al programma “Comunità attive” del piano regionale della prevenzione 2020-2025 - ha esordito il direttore generale Mauro Filippi - . Sappiamo tutti quanto la prevenzione possa ridurre le patologie e farci stare meglio, ma anche quanto possa incidere e ridurre in modo importante anche i costi di cura delle patologie. Auspichiamo che quanto fatto dal Comune di Noventa di Piave sia di stimolo per molte altre amministrazioni comunali”.

“L’attività fisica è alla base della nostra salute – ha osservato Anna Pupo – e i dati in nostro possesso ci dicono che c’è ancora molto da lavorare per incentivare uno stile di vita attivo, basti pensare che in Italia solo il 20% dei giovani dai 15 ai 18 anni viene considerato attivo. Noventa è sicuramente un esempio da seguire, abbiamo altri comuni che hanno richiesto questa certificazione ed ora ne stiamo vagliando i requisiti”.

Tutte le attività sportive di Noventa di Piave

Negli ultimi 2 mesi a Noventa di Piave si sono svolti 20 eventi dedicati all’attività fisica, dalle passeggiate alle “Giornate dello sport”, tante iniziative dedicate agli anziani. Altre significative attività messe in campo dall’Amministrazione comunale sono l’erogazione di contributi e la concessione di impianti sportivi comunali alle associazioni sportive per coinvolgere in particolare le persone con disabilità motoria e intellettiva; accordi con un centro medico per il rilascio gratuito del certificato di idoneità all’attività sportiva a persone over 65; l’attivazione della prima “Palestra per la salute” nel territorio dell’Ulss 4; la presenza di scuole elementari con linee Pedibus; il finanziamento del progetto “Vita nei parchi” per la realizzazione di un percorso con attrezzature per l’esercizio fisico, interventi urbanistici quali la costruzione di nuove piste ciclabili di collegamento o il completamento di percorsi già realizzati nella viabilità urbana ed extraurbana.

Noventa di Piave è ora inserita nella rete regionale dei comuni attivi e l’amministrazione comunale si è impegnata a perseguire e ad implementare la strada avviata per renderla sostenibile nel tempo con altre iniziative e pratiche raccomandate dalla direzione regionale della prevenzione.