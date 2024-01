Arrivano i saldi all'Outlet di Noventa: parcheggi extra e servizi navetta

Iniziano venerdì 5 gennaio 2024 i saldi invernali al McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet. Come consuetudine, in previsione del grande afflusso, la direzione ha predisposto alcuni servizi aggiuntivi che permetteranno di agevolare lo shopping e limitare i disagi.

Nei giorni 5, 6, 7 gennaio e sabato 13 e domenica 14 gennaio, il Centro osserverà uno speciale orario di apertura dalle 9 alle 21 ed è previsto un servizio di parcheggi extra presso la zona industriale di Noventa di Piave, con collegamento navetta gratuito continuo dalle 8 alle 22.

Ci sarà anche il servizio navetta da Venezia, attivo con gli orari usuali: partenza da piazzale Roma alle ore 9.25 e 13.25 e partenza dall’outlet alle ore 16.05 e 19.35. Il bus ferma anche alla stazione di Mestre e all'aeroporto Marco Polo. È possibile acquistare i biglietti per questo servizio sia a bordo che online.

Per i più piccoli, invece, sarà a disposizione Flora’s kids area, l’area gioco al chiuso per bambini dai 3 anni in poi, sorvegliata e gestita da personale specializzato: sarà aperta nelle giornate del 5, 6 e 7 gennaio e 13 e 14 gennaio con orario 10.00-19.00.