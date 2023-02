I numeri del Carnevale di Venezia 2023

Un carnevale di Venezia diffuso e partecipato, che si chiude con numeri da record, a partire da quelle dei visitatori e turisti che si sono recati in laguna e terraferma. Sono stati centinaia di migliaia, con il picco di quasi 100 mila toccato nell'ultimo sabato di festeggiamenti.

Le presenza in città

Secondo i dati raccolti dalla Smart control room, che ha operato h24 per la tutela di residenti e visitatori, sono arrivate in città persone di oltre 140 nazionalità diverse, che hanno dato vita a un vero e proprio Carnevale del mondo. Uno straniero su cinque è stato francese, poi inglesi per il 12% e spagnoli (11%). Non hanno voluto perdersi la magia del carnevale lagunare, inoltre, 800 peruviani, 5 provenienti da Trinidad e Tobago e 4 dal Nepal. E c’è anche chi ha fatto il giro del mondo per arrivare a Venezia, come i 162 dalla Nuova Zelanda e i 3 dalla Polinesia Francese.

Gli spettacoli in numeri

Fino al 21 febbraio, la città si è riempita della magia e dell’allegria dell’arte di strada, con oltre 1.100 spettacoli tra acrobati, clown, artisti di strada, che hanno coinvolto quotidianamente 62 compagnie per un totale di 153 artisti. Tornata anche la Commedia dell’Arte in piazza San Marco e in Campo Santo Stefano, con oltre 70 gli spettacoli messi in scena da 8 diverse compagnie nazionali e internazionali. E ci sono stati poi gli spettacoli diffusi in tutto il territorio e le sfilate dei carri allegorici, che hanno coinvolto oltre 100 mila persone e decine di carri costruiti artigianalmente da associazioni provenienti da tutto il Veneto.

Lo show in Arsenale

Nove serate per 18 spettacoli in Arsenale e un totale di 540 ore di spettacolo visto da oltre 26 mila ospiti (di cui 5.500 veneziani a titolo gratuito), 30 artisti (9 ballerini, 1 danzatrice Lis, 8 manipolatori del fuoco, 1 acrobata verticalista, 2 attori, 1 flyboarder, 8 percussionisti), a bordo di 6 chiatte guidate da 6 piloti. In totale, sono state circa un centinaio le persone coinvolte tra addetti ai lavori ed artisti. Lo spettacolo si è svolto da venerdì 10 a domenica 12 febbraio e da giovedì 16 a martedì 21 febbraio con due spettacoli giornalieri alle 18.30 e alle 21.

L'impegno della polizia locale

Nei tre weekend di Carnevale, tra il centro storico e la terraferma, sono stati svolti 2.100 turni di operatori di polizia sui quattro quadranti operativi. La polizia locale ha inoltre, come di consueto, attivato le proprie squadre operative antiborseggio in abiti civili, e di contrasto antidroga anche con l’ausilio delle unità cinofile, oltre a garantire la sicurezza della navigazione con 22 unità a supporto dei diversi cortei e provveduto ad attivare i servizi di prevenzione nei luoghi della movida.

Sono stati intensificati i controlli alle strutture ricettive, in concorso con la guardia di finanza; 65 le attività oggetto di verifica, con numerose irregolarità riscontrate, sia con riferimento alla normativa regionale sia per quanto riguarda il versamento dell’imposta di soggiorno, per un importo complessivo di circa trentamila euro. Degna di nota la scoperta di un ostello, a pochi passi da Piazza San Marco, gestito in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo con una capacità ricettiva superiore ai 50 posti letto.

Carnevale social

Il Carnevale di Venezia, tra post, storie e reel, è corso veloce anche sui canali social e web registrando un enorme successo. I contenuti pubblicati nella pagina Facebook (storie, post, video) hanno raggiunto 3,7 milioni di utenti, mentre quelli pubblicati sulla pagina Instagram ufficiale (storie, post, video, reel) hanno raggiunto 2,6 milioni di utenti. Tra i post che hanno generato più interesse ci sono i video sul primo weekend con 76 mila visualizzazioni e il post sul corteo delle remiere di domenica 5 febbraio, che ha registrato circa 32 mila visualizzazioni. I sei filtri Instagram ufficiali sono stati cliccati 240 mila volte.