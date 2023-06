Eraclea, vacanze più sicure: attiva la postazione con ambulanza

Vacanze più sicure anche a Eraclea mare. Da oggi al 10 settembre in via Livenzuola è attiva un’ambulanza con relativo equipaggio pronta ad intervenire in ogni situazione di emergenza-urgenza. Il mezzo, come le altre ambulanze aziendali, è gestito dal Suem 118 di Mestre e opererà prevalentemente nella zona ma, qualora necessario, potrà intervenire anche in caso di emergenze nei territori limitrofi.

L’ambulanza è fornita dei più avanzati dispositivi elettromedicali, incluso il nuovissimo “Lucas 3”, ossia un sistema automatico di compressione toracica (rianimazione) che permette di liberare l’operatore da questa operazione consentendogli di svolgere altre attività sul paziente durante il trasporto in ospedale. Oltre alla postazione ambulanza, nell’incrocio tra via Marinella e Viale dei Fiori è attiva nelle 24 ore anche la piazzola di atterraggio dell’elisoccorso che consente la centralizzazione del paziente in pochissimo tempo, nel luogo di cura più adeguato.