Nuova apertura di Risparmio Casa a San Donà di Piave

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"Risparmio Casa, la catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona apre il 18 febbraio un nuovo punto vendita a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, il 2° store nella regione, 112° in Italia. 2.000 metri quadri di superficie commerciale in Via Ezio Vanoni 9 per offrire alta qualità e grande risparmio, ma anche nuove opportunità di lavoro per il territorio, grazie all’inserimento di 30 nuove risorse. “Nella strategia di aperture in programma per il 2021, il Veneto ricopre un ruolo strategico fondamentale – fanno sapere da Risparmio Casa – L’offerta che il nuovo store di San Donà di Piave siamo certi potrà dare al territorio prosegue il nostro impegno nel rispondere alle esigenze dei consumatori e creare con loro un rapporto di fiducia, di supporto alla quotidianità, con vicinanza, qualità e risparmio. Il tutto all’insegna di un piano strutturato che ci vede in prima linea nel comparto del retail e che oltre ad una presenza massiccia di servizi off-line, non potrà più prescindere da investimenti importanti anche sul fronte del digitale.” Il nuovo punto vendita di Risparmio Casa a San Donà di Piave offrirà un vasto assortimento di oltre 36.000 referenze, ben divise tra prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Non solo importanti brand dell’industria di marca, ma anche una grande proposta di marchi di private label, il tutto all’insegna dell’alta qualità dei prodotti e del grande risparmio con prezzi bassi, sempre, tutti i giorni".