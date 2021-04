Nuova area verde a Mirano tra il parco Morvillo e viale Venezia

Il Comune di Mirano, nella persona del sindaco Maria Rosa Pavanello, e la Gasparini Spa, rappresentata dall’amministratore delegato Filippo Gasparini, hanno siglato in queste ore il Protocollo d’intesa di valorizzazione ambientale che si trasforma nella nascita di una nuova area di verde pubblico, in ampliamento del parco Morvillo.

L'iniziativa

Il progetto permetterà alla città di progredire sul percorso della sostenibilità ambientale e della crescita della qualità della vita. Comune di Mirano e Legambiente del Miranese hanno definito la piantumazione con numerosi nuovi alberi. La sezione cittadina di Legambiente si occuperà direttamente di reperire le piante e di provvedere alla loro messa a dimora. I nuovi alberi, collocati lungo il lato meridionale dell’area, costituiranno un importante barriera boschiva tra la strada provinciale e il quartiere Gramsci.

Altri lavori

Il procedimento prevede inoltre che la Gasparini realizzi alcune opere per rendere maggiormente usufruibile l’area: ad esempio si costruirà un ponticello che, scavalcando lo scolo Caltressa, collegherà la nuova area verde all’attuale parco Morvillo. La zona verrà dotata anche di un’area cani, percorsi di collegamento ciclo-pedonali ed elementi di arredo urbano. Inoltre è prevista un’area da destinare agli orti urbani. La messa dimora delle nuove piante è prevista già nel prossimo autunno. Poichè non si sono verificati i tempi tecnici per la cessione definitiva dell’area entro quella data, il Comune di Mirano e la Gasparini hanno convenuto di stipulare il protocollo firmato oggi: il documento permette al Comune (e al partner Legambiente) di intervenire sull’area prima della cessione vera e propria, così da rispettare i tempi utili alla nascita del nuovo bosco.