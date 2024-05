Presentata al Salone Nautico la nuova barca della polizia locale

Una barca capace di trasportare un equipaggio di dodici operatori garantendo la massima sicurezza anche in condizioni meteo avverse. La RV07740-Bari50, nuova imbarcazione della polizia locale di Venezia, è stata presentata questa mattina al Salone Nautico.

«La necessità di questa nuova unità si è resa quanto mai più forte durante l’Acqua granda del 2019, che ha messo a dura prova le operazioni di soccorso, specialmente nell’avvicinamento all’isola di Burano - le parole del comandante della polizia locale, Marco Agostini –. Ci permetterà di operare in laguna anche in condizioni avverse, garantendo la sicurezza dei nostri operatori e dei cittadini». Grazie alla sua struttura e alla sua capacità auto raddrizzante, la barca è capace di navigare in sicurezza con vento fino a forza 8 e onde alte quattro metri. Ha un’autonomia per la navigazione elettrica di circa due ore che consente, qualora fosse necessario un servizio in bacino San Marco, di operare senza la produzione di emissioni. La RV07740-Bari50 è inoltre dotata di GPS cartografico, ecoscandaglio, radar, VHF in banda marina e termocamera, utile in caso di navigazione notturna o in presenza di nebbia permettendo agli operatori una migliore visibilità e quindi maggiore sicurezza nella navigazione. All'interno è stata predisposta anche una panca per poter alloggiare, in caso di emergenza, una barella per trasporto sanitario.