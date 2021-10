Sarà ricostruita "ex novo" a fianco dell'attuale sede dell'Arma, che sarà riconvertita in alloggi e servizi

Entro il 2023 Mirano avrà una nuova caserma dei carabinieri e l'attuale sede sarà riconvertita in palazzina alloggi. Si tratta quindi di un intervento che si inserisce in un progetto di riqualificazione complessiva sull’area, che dovrebbe essere portato a termine entro il 2023.

Con questo intervento si attua il Patto per la Sicurezza, e relativa convenzione, sottoscritto tra la prefettura di Venezia ed i Comuni di Mirano e Santa Maria di Sala per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini.

L’operazione conta su un investimento complessivo pari 1 milione e 150mila euro. La realizzazione ex novo della caserma, che sorgerà vicino all’immobile esistente, è in corso ed è seguita dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, in sinergia con l'amministrazione comunale. Avviate in questi giorni, con l’affidamento dell’appalto, anche le attività di progettazione definitiva per il miglioramento sismico e la riqualificazione dell’attuale caserma che verrà rifunzionalizzata in alloggi e servizi.