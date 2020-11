Dal Comune di Jesolo 150mila euro per la nuova caserma dei carabinieri

Presto Jesolo avrà una caserma dei carabinieri rinnovata, più funzionale e moderna. La prefettura di Venezia e il Comune sono pronti a sottoscrivere il patto per l’attuazione della sicurezza urbana che prevede, tra le diverse iniziative, un contributo di 150mila euro che sarà erogato dal Comune per sostenere gli interventi.

I lavori

L’ammodernamento della sede di via Battisti dell’Arma era atteso da tempo dopo che nel corso degli anni era stato valutato anche lo spostamento dell’immobile in un terreno in disponibilità del comune accanto al parco commerciale dei Giardini di Jesolo. La decisione, alla fine, è ricaduta sul mantenimento dei militari nell’attuale immobile del centro richiedendo, però, l’avvio di importanti lavori di adeguamento e ampliamento con ristrutturazione per il miglioramento delle condizioni infrastrutturali e di problematiche logistiche ed operative. Gli interventi avranno quindi il cofinanziamento da parte del Comune di Jesolo che si è impegnato a versare alla Prefettura 150 mila euro, pari al 15 per cento dell’importo complessivo delle opere.

Il trasferimento provvisorio al Lido

“Un investimento fondamentale per migliorare la sicurezza della città e i servizi ai suoi cittadini - è il commento del sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Rafforzeremo poi anche le attività di controllo del territorio con l’implementazione di nuove tecnologie, videosorveglianza e la prevenzione dello spaccio». Il Comune si è attivato per individuare una sede provvisoria dove i carabinieri si trasferiranno durante i lavori. Andranno in un immobile nell’area di Isola Blu, alle spalle del Burger King, che è stato adeguato dalla ditta proprietaria in base alle esigenze dell’Arma e affittato dal Comune per il tempo necessario. Gli spazi sono stati giudicati idonei e strategici, in una zona centrale del Lido di Jesolo, servita da una viabilità a grande scorrimento e nelle vicinanze del commissariato di polizia.