Al via Veneto Creators 2.0, Zaia: «Non solo turismo, ma innovazione e sostenibilità»

Quarantanove content creator, 11 enti, associazioni e istituzioni del territorio e 12 mesi di tempo per creare contenuti sul territorio e sulle eccellenze del Veneto. Riparte da questi numeri la seconda edizione di Veneto Creators, presentata e avviata ufficialmente questa mattina a H-Farm. «Non si tratta di un racconto fine a sé stesso, ma di un dialogo che vogliamo mantenere vivo e far maturare - ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia -, per continuare a creare interesse nei confronti di una terra unica, che racchiude una infinita ricchezza di luoghi, tradizioni, paesaggi, prodotti, eccellenze».

Dopo il successo riscosso dai 28 "cantori" digitali della prima edizione, che si sono focalizzati in particolare sull’aspetto turistico delle sette province venete, riparte la narrazione social che ora avrà come obiettivo quello di informare, raccontare ed esaltare il ricco patrimonio del Veneto e i veneti, dialogando con i follower nelle principali piattaforme digitali.

L'obiettivo è allargare le vedure, come ha sottolineato il governatore: «Non parleremo più solo di turismo ma anche di produzione e sostenibilità, di innovazione e spazio, di prevenzione, sport, identità veneta ed arte cultura e storia. Questa seconda edizione toccherà diversi temi - ha precisato Zaia -. I creator selezionati sono eccellenze del territorio, professionisti ed esperti del mercato digitale, che parlano il linguaggio dei social media. Da oggi diventeranno a tutti gli effetti "ambasciatori del Veneto e dei veneti"».