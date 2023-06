Volksbank apre una nuova filiale a Caorle

Volksbank punta sul giusto equilibrio tra presidio fisico ed operatività remota, incrementando la propria presenza nel veneziano. In controtendenza rispetto al trend complessivo di chiusura di sportelli da parte del sistema bancario, Volksbank ha inaugurato nella giornata di venerdì 9 giugno il nuovo sportello di Caorle, in via Pineda 1. La struttura dispone di spazi riservati alla consulenza e di un'area self, con un Atm e un chiosco che permette di svolgere le operazioni ordinarie in completa autonomia. Si conferma quindi la volontà di investire concretamente sul territorio: nel 2022 Volksbank ha impiegato oltre 5 milioni di euro per ristrutturare 12 filiali, di cui 7 in Veneto, e per le nuove aperture di Sappada e Camposampiero.

Volksbank ha aperto le prime filiali in provincia di Venezia nel febbraio 2008, quando ha acquistato 6 filiali dal gruppo Intesa San Paolo nell’ambito del “Progetto Mimosa”. Oggi la Banca conta 15 filiali, 1 Centro private, 1 Centro Corporate e oltre 70 collaboratrici e collaboratori. Nella provincia sono oltre 20.000 i clienti. Le masse amministrate ammontano ad oltre 1,4 miliardi di euro. In crescita anche le erogazioni mutui a privati, che hanno segnato un + 20%, e i finanziamenti a medio-lungo termine alle aziende. In netto aumento i finanziamenti in ambito estero, dove Volksbank offre un’elevata specializzazione.

Il team di Caorle è composto da quattro collaboratori, guidati da Stefano Lovisotto, che mettono a disposizione della clientela la loro professionalità e competenze per affiancare i clienti privati ed aziendali. I servizi per i clienti privati spaziano dagli investimenti, ai mutui casa, fino ad arrivare all’ambito assicurativo. Le imprese possono richiedere un servizio di consulenza nell’ambito di finanziamenti, di assicurazioni o di espansione all’estero.

«Volksbank continua a crescere in modo sano ed organico in Veneto, regione che sta ripagando i nostri sforzi - è il commento del direttore generale Alberto Naef -. Crediamo fortemente nel nostro modello di business di banca regionale e puntiamo ad essere un punto di riferimento per le famiglie e le imprese di Caorle. Per noi è importante offrire un servizio di qualità eccellente: attraverso la presenza fisica offriamo una consulenza personalizzata, che viene regolarmente apprezzata dai nostri clienti per la cura e la professionalità dei consulenti. A questa affianchiamo le soluzioni digitali, costantemente aggiornate ed ottimizzate, e che completano l’offerta».

Aggiunge Michele Bonesso, direttore dell’Area Venezia-Padova di Volksbank: «In controtendenza rispetto agli altri istituti bancari, noi investiamo sul territorio e sull’ampliamento della presenza fisica, poiché riteniamo che il presidio territoriale rappresenti un prezioso valore aggiunto. Grazie alla profonda conoscenza che abbiamo delle persone e delle aziende del territorio, riusciamo a proporre le soluzioni che meglio si prestano alle diverse esigenze. Il nostro obiettivo in futuro rimarrà quello di instaurare legami forti e a lungo termine e di continuare a supportare i clienti con la massima professionalità e grazie alle diverse competenze che possiamo offrire».

La vicinanza al territorio della banca è tangibile anche attraverso le sponsorizzazioni, tra cui spicca la collaborazione con Reyer Basket Venezia. Nella stagione 2022-2023, Volksbank è stata main sponsor per la prima volta della Volksbank Reyer School Cup, che ha coinvolto oltre 40.000 studenti veneti di 48 istituti superiori.