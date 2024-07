Una nuova palestra McFit a Carpenedo

McFit continua a puntare su Mestre, e lo farà aprendo nel 2025 una nuova palestra nella zona industriale di Carpenedo, in una struttura di nuova costruzione. «Con questa apertura - spiega Vito Scavo, co-amministratore di Rsg Group Italia - dialoghiamo ancor di più con la realtà locale, sostenendo la rigenerazione urbana della terraferma e, al contempo, rendiamo un servizio agli abbonati McFit di tutta Europa, che hanno libero accesso ai centri indipendentemente dal Paese in cui si trovano».

L'edificio sarà totalmente costruito su misura per le esigenze di McFit: avveniristico, dotato di tecnologie all’avanguardia e pienamente ecosostenibile, anche grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico sul tetto, che lo renderà energeticamente autosufficiente e minimizzerà le emissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera.

Un'architettura moderna, con abbinamento di cemento, vetro e legno, accoglierà i clienti, che potranno beneficiare di varie aree di allenamento suddivise su due piani: power, cardio, ladies corner, funzionale, outdoor, sala corsi, stretching e molto altro ancora. La palestra disporrà anche di un’area outdoor, e i più innovativi sistemi di aerazione garantiranno il massimo comfort climatico. Ai clienti sarà dedicato un parcheggio senza limiti di posti.

«Il nostro obiettivo è creare un centro per lo spirito e per il corpo - sottolinea Samuele Frosio, co-amministratore delegato del gruppo -, un luogo di miglioramento della persona nella sua globalità. L’antico motto "mens sana in corpore sano" è tuttora valido: mente e anima venivano allenati in eguale misura in quanto elementi fondanti dell'Uomo. Questa è la casa del fitness secondo McFit».