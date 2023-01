Mercato ittico, al via la nuova pavimentazione

Chioggia, Mercato ittico: al via i lavori per la nuova pavimentazione. È stato approvato il progetto definitivo-esecutivo pervia G. Poli. «Un lavoro che gli operatori attendevano da anni - ha commentato Mauro Armelao, sindaco di Chioggia con delega ai servizi manutentivi - e come in altre occasioni stiamo dando delle risposte. A parole non si combina nulla, servono i fatti e noi diamo risposte concrete, tangibili e visibili. Il Mercato ittico è un settore trainante della nostra città, è giusto che gli operatori possano lavorare nelle migliori condizioni possibili».

L'intervento, per importo di 70.000 euro, prevede la demolizione del piazzale a sud della sala asta, la realizzazione del fondo e l'asfaltatura per via del peggioramento della stessa a causa delle condizioni d’uso, della presenza costante di acqua salata, oltre che dalla movimentazione di mezzi pesanti per il trasporto del pescato. Verrà eseguita anche una rimodulazione della segnaletica stradale. I lavori saranno realizzati dall'impresa stradale Montello e cominceranno nel nuovo anno, per interferire meno possibile con le attività del Mercato all'ingrosso, attivo e a servizio della pesca e della marineria clodiense dal 1960, e che rappresenta una delle eccellenze della città di Chioggia a livello nazionale ed europeo.

"L'amministrazione Armelao - ha aggiunto Elisabetta Griso, assessore ai Lavori pubblici - è sempre attenta alle esigenze dei cittadini e degli operatori economici. Il progetto era stato presentato a livello tecnico lo scorso 25 novembre nel corso di una Commissione con i rappresentanti del Mercato ittico. Si era evidenziata la necessità di eseguire interventi di manutenzione della pavimentazione del mercato, oggi in grave dissesto. Dall'area dai lavori si snoda anche una strada per l'accesso alle abitazioni private che si trovano dietro lo stabile, quindi avremo un doppio beneficio: per gli operatori e per i residenti».