Carpenedo, lascia la pediatra Caprioglio e la sostituisce la dottoressa Mario

Cessa la sua attività a Carpenedo una pediatra di libera scelta, e l'azienda sanitaria ne garantisce la sostituzione. È la dottoressa Camilla Caprioglio, che ha svolto fin qui nel suo ambulatorio in via San Donà, a lasciare l'attività a decorrere dal primo di novembre. Gli uffici amministrativi dell'Ulss 3 si sono adoperati per garantire agli assistiti un nuovo specialista di riferimento e la piena continuità del servizio: hanno infatti individuato la sostituto nella dottoressa Federica Mario, che lascia un precedente incarico in altra azienda sanitaria per assumere il ruolo, con incarico provvisorio, dal primo di dicembre.

Per la gestione degli assistiti, nelle settimane intercorrenti tra la cessazione della dottoressa Caprioglio e l'avvio dell'attività della dottoressa Mario, l'Ulss 3 ha chiesto e ottenuto la disponibilità della Pediatria di gruppo di via Padre Giuliani 11 a Mestre (telefono segreteria: 041.5041493, dalle 8 alle 11.30), dove i genitori degli assistiti si potranno rivolgere trovando sempre una pediatra disponibile, a seconda dei turni, negli orari di apertura e per le urgenze.

Il passaggio è duplice: tutti gli assistiti della dottoressa Caprioglio - che in questi giorni ricevono dall'azienda sanitaria via lettera personale la debita informazione - saranno seguiti nel mese di novembre dalla Pediatria di gruppo di via Giuliani; dal 1 dicembre poi vengono automaticamente assegnati alla nuova pediatra, la dottoressa Mario.