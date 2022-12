Pellestrina, un nuovo percorso ciclabile lungo 5 chilometri

Un nuovo percorso ciclabile per l’isola di Pellestrina, lungo strada comunale dei Murazzi, sarà presto realizzato. Si tratta di un intervento richiesto dai residenti del territorio che assicurerà la continuità del collegamento ciclabile nell’Isola di Pellestrina, dove i ciclisti potranno ora partire da Santa Maria del Mare e arrivare alla chiesa di Ognissanti in un percorso esclusivo e in totale sicurezza.

Un investimento pari a quasi tre milioni di euro, finanziato con fondi React Eu, che dovrà essere realizzato entro la fine del 2023. «Il nostro obiettivo è sempre stato quello di interconnettere il più possibile il ricco patrimonio di piste ciclabili presenti in città e questo progetto consentirà di creare un’infrastruttura funzionale tanto alla popolazione residente nelle due isole quanto agli appassionati di quel cicloturismo che vede Venezia e il suo territorio tra le mete preferite dagli amanti delle due ruote», spiega l'assessore alla viabilità, Renato Boraso.

Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di nove nuovi tratti di pista ciclabile concentrati sul lato est dell’isola e sviluppati sul lato ovest della strada comunale dei Murazzi, e punta a collegare senza soluzione di continuità gli estremi nord e sud di Pellestrina, punti principali di accesso all’isola (con i terminal dei servizi di trasporto pubblico) per i flussi provenienti dall’esterno (Lido da nord e Chioggia da sud). Si tratta di un percorso che, in linea d’aria, si estende per una lunghezza di 4,7 chilometri e che va dall’incrocio tra la Strada comunale dei Murazzi e Carrizzada del Forte del primo tratto fino all’altezza del Duomo di Ognissanti, dove il nono tratto si ferma quando le dimensioni della carreggiata esistente non consentono più l’affiancamento del percorso ciclabile a quello carraio. Il tutto passando per il secondo tratto che si sviluppa per 645 metri lungo la strada comunale dei Murazzi, il terzo tratto che si estende dal cimitero fino a poco prima dello Stadio comunale di San Piero in Volta, il quarto tratto che collegherà la nuova pista ciclabile lato Murazzi con la porzione di pista già esistente sul lato laguna. Il quinto tratto che si svilupperà in continuità con l’esistente “pista ciclabile Ibrahim” e corre lungo la strada comunale dei Murazzi per circa 505 metri in direzione sud, il sesto che dopo un percorso di 600 metri in linea d’aria termina all’altezza della scuola “Bernardino Zandrini”, fino ad arrivare al settimo e ottavo tratto che si caratterizzano per il passaggio davanti all’area del supermercato, per una modifica dell’area pedonale antistante l’ufficio postale fino ad arrivare all’inizio nel tratto 9 che conclude l’opera.

«Grazie al sindaco Luigi Brugnaro e a tutta la giunta per questo importante progetto, che dimostra ancora una volta l’attenzione che questa amministrazione ha per Pellestrina e per chi la abita - commenta il consigliere delegato del sindaco alle isole Alessandro Scarpa Marta -. Grazie a questo importante sentiero ciclabile richiesto da tempo dai cittadini, riusciremo sia a consentire lo spostamento della popolazione in sede protetta garantendo sicurezza, soprattutto ai bambini che raggiungono le scuole e gli impianti sportivi, che a indirizzare gli appassionati delle due ruote su un percorso specifico, che consentirà loro di godere della bellezza della nostra Isola nel pieno rispetto di chi la vive quotidianamente».