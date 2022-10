Jesolo, nuova pista ciclabile per collegare il centro al lido: approvato il progetto

Nuovo passo in avanti per la realizzazione della pista ciclabile di via Ca’ Gamba a Jesolo. L’amministrazione comunale ha approvato la delibera contenente il progetto esecutivo dell’attesa opera pubblica, destinata a garantire un ulteriore collegamento tra il centro e il lido per le due ruote.

La nuova pista sorgerà sul lato est, quello che guarda alla Pineta, e sarà lunga circa due chilometri, dall’incrocio con via Goldoni fino a via Corer, dove si congiungerà con la ciclabile di via Danimarca già esistente che poi prosegue in due direzioni, lungo via Martin Luther King verso Ovest e lungo via Papa Luciani verso Est. I lavori, che prevedono anche la realizzazione di una passerella sopra il canale Fornazzi, prenderanno avvio a partire dal tratto Nord e proseguiranno verso il lido.

L’opera avrà un costo complessivo di 3,3 milioni di euro, finanziati quasi interamente con fondi derivanti dal Pnrr. Un altro cospicuo contributo arriverà, invece, dalla Regione Veneto. I fondi europei copriranno la spesa per 2.854.580 euro mentre quelli regionali aggiungeranno altri 300mila euro. Tutto ciò determinerà una spesa totale per il Comune di circa 145.000 euro. «Grazie all’approvazione del progetto esecutivo, riusciamo a dare nuovo impulso alla realizzazione di questa importante opera – dichiarano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Perazzolo -. La pista di via Ca’ Gamba sarà una delle principali arterie della rete ciclabile di Jesolo, che aggiungerà un collegamento tra il centro storico e il lido completando una serie di interventi già realizzati. Per queste ragioni intendiamo mantenere il buon ritmo dato finalmente all’iter, auspicando di riuscire ad arrivare all’affidamento dei lavori entro fine anno, al più tardi con l’inizio del 2023, per poi avviare a stretto giro il cantiere».