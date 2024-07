Jesolo, pronta la nuova pista ciclopedonale in viale Oriente

Jesolo ha una nuova pista ciclopedonale. Si sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo tracciato di viale Oriente che darà continuità al tratto esistente di via Belgio congiungendosi con piazza Torino. L'ulteriore tratto da via Garcia Lorca a via Partecipatio sarà realizzato a breve nell'ambito di un intervento urbanistico privato. La nuova pista ciclopedonale si estende per una lunghezza che supera i quattro chilometri e rappresenta uno dei collegamenti più attesi da residenti e appassionati di bicicletta che potranno ora spostarsi lungo uno spazio esclusivamente dedicato.

Il cantiere aveva preso avvio lo scorso inverno, in seguito all’aggiudicazione dell’intervento tramite gara in Città Metropolitana. I lavori hanno richiesto una spesa complessiva di 1,5 milioni di euro, di cui oltre 1,1 milioni derivanti da contributo Pnrr per la rigenerazione urbana. L'opera prevede la predisposizione per l'illuminazione pubblica, che sarà realizzata nell'ambito di un più ampio progetto relativo ai punti luce lungo via Trinchet, via Ca' Gamba e via Fornera. In questo caso il progetto è finanziato e in approvazione il progetto esecutivo. I lavori hanno portato alla riqualificazione totale di via Vettor Pisani con la realizzazione di 45 nuovi stalli a parcheggio e all’allargamento di un tratto di via Corer fino a via Garcia Lorca.

«Siamo molto felici di poter consegnare alla città questa prima opera finanziata con risorse del Pnrr per la rigenerazione urbana e attesa da molti anni – dice il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. Si tratta di un traguardo importante che ci consente di mettere in sicurezza chi vuole spostarsi a piedi o in bicicletta lungo via Oriente, contribuendo ad aprire ulteriormente le porte verso la Pineta e Cortellazzo nonché a mantenere un’altra promessa fatta agli jesolani due anni e mezzo fa quando ottenemmo la loro fiducia alle urne con il nostro programma».