Prosegue l'iter per la realizzazione della nuova questura a Marghera

Procedono i lavori per la progettazione e realizzazione della nuova questura nell'area dell'ex scuola Monteverdi di via Ulloa. È stato appena stipulato l’atto di permuta tra l'Agenzia del Demanio e la società partecipata dal Comune di Venezia "I.V.E." che consente allo Stato, a fronte della cessione di due beni immobili situati a Venezia, di acquisire la proprietà dell’area.

Già nel 2018 era stata abbattuta la struttura dell'ex scuola Monteverdi e, successivamente, il capo della polizia era arrivato in laguna per firmare l'accordo per dare il via. Questo nuovo passaggio, la stipula dell'atto di permuta, fa parte di una complessa operazione, condivisa ed avviata già da un paio di anni. L'acquisto in proprietà allo Stato dell'area consentirà quindi al Ministero dell'Interno di proseguire la procedura per la realizzazione della nuova Questura, che dovrebbe essere completata per il 2023: una sede adeguata che possa rispondere alle esigenze funzionali e operative della polizia e che possa garantire risposte efficaci alle emergenze sociali e di sicurezza che coinvolgono il territorio di Mestre e Marghera.