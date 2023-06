Ca' Noghera, via libera alla rotatoria tra la statale 14 e via Paliaga

Semaforo verde, da parte del consiglio comunale, alla realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione a raso della Statale 14 con via Paliaga – ingresso Casinò di Ca' Noghera.

L'intervento, che si propone di migliorare la viabilità e fruibilità del traffico automobilistico e pedonale della zona, prevede la realizzazione di un'ampia rotatoria con quattro bracci di ingresso di raccordo alla viabilità esistente e il rifacimento della rampa di collegamento diretto tra la statale 14 e via Paliaga. Per la realizzazione è prevista la variazione urbanistica di alcune aree attualmente destinate a “zona agricola”, che assumeranno le destinazioni di “viabilità di progetto” e di “verde di arredo stradale”.

Nel corso del dibattito è stata approvata una mozione che impegna il sindaco e la giunta a far prevedere ad Anas, nella fase di progettazione e, conseguentemente, di realizzazione la fattibilità di un attraversamento pedonale all’intersezione tra la rotonda e la via Triestina, con una piazzola salvagente in modo da permettere l’attraversamento in sicurezza per raggiungere le fermate dei mezzi di trasporto pubblico locale. Nel documento si chiede, inoltre, l'impegno alla realizzazione di un terrapieno alberato che funga da barriera, come opera di mitigazione, per diminuire l’impatto acustico e di inquinanti causati dal passaggio dei veicoli a nord ovest della rotatoria, verso la canaletta e le abitazioni. La mozione sottolinea anche la richiesta ad Anas di prevedere l’obbligo di sola uscita a destra, vietando l’attraversamento di via Triestina con l'installazione di un guard-rail per impedire la manovra, all'incrocio tra via Paliaga e via Triestina, nella carreggiata proveniente da Ca' Noghera. Infine il provvedimento evidenzia la necessità di verificare il possibile uso del sottopassaggio già esistente, ed eventualmente prevedere i lavori necessari per poterne fruire come passaggio pedonale in sicurezza per l'attraversamento di via Triestina.