Cna, nuova sede a Burano: domani l'inaugurazione

È previsto per domani, giovedì 15 luglio a partire dalle 12, il taglio del nastro del nuovo recapito della Cna a Burano, all'interno del centro civico Galuppi (ex scuole medie). Sarà un importante punto di riferimento per cittadini e pensionati, in cui saranno attivi il Patronato Epasa-Itaco e il referente di Cna Pensionati.

«Si tratta di una presenza che ci consentirà di essere, anche fisicamente, sempre più vicini ai bisogni di quest'isola e di cui siamo particolarmente fieri - ha spiegato il segretario Cna del centro storico Roberto Paladini - Il nostro impegno, a maggior ragione dopo i problemi inediti posti dalla pandemia, è essere in grado di fornire risposte puntuali, efficaci e "a chilometro zero"».

Orari di apertura

La sede sarà aperta ogni sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30, e durante la settimana tramite appuntamento, contattando la sede del centro storico allo 041 5230558. All'inaugurazione prenderanno parte, oltre a Paladini, il presidente di Cna Pensionati Mauro Memo e Cristian Zara, responsabile del Patronato Epasa-Itaco per la Cna Metropolitana di Venezia.