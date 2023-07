Disturbi alimentari: aperta a Marghera una nuova ampia sede 

Un nuova sede ambulatoriale, completamente dedicata ai disturbi alimentari, ha avviato la sua attività in questi giorni a Marghera, in via Silvio Pellico. «È un altro tassello di quella rete che via via l'Ulss 3 sta strutturando - ha detto il direttore Edgardo Contato, visitando mercoledì la struttura - per affrontare uno dei temi cruciali dei nostri tempi, le patologie legate al rapporto con il cibo e con il proprio corpo. Quello che si registra con sempre più frequenza è un disagio diffuso, che colpisce gli adolescenti ma che incide anche sulle fasce adulte della popolazione, a cui sono dedicati questo specifico spazio e questo specifico servizio».

Il nuovo servizio dedicato - tre ampi ambulatori, gli spazi comuni e di attesa, con gli uffici di gestione e una vasta cucina per i laboratori legati all'alimentazione - occupa l'intero piano sopra la sede della Salute mentale di Marghera. E in questi nuovi spazi molto più ampi, si è spostato il servizio che operava da alcuni anni nella sede distrettuale di Favaro Veneto. Spiega il direttore del Dipartimento di Salute mentale, Moreno De Rossi: «Affrontiamo qui un fenomeno, quello dei disturbi alimentari, che nella regione interessa almeno 5 mila persone, con un picco di incidenza dai 15 ai 20 anni, ed è un dato sottostimato, perché molti non chiedono aiuto. Come servizio dell'Ulss 3 abbiamo attualmente in carico 120 pazienti adulti, e circa 350, sempre maggiorenni, sono le persone che, seguite dai nostri servizi, hanno già fatto dei percorsi di cura importanti».

«La chiave di volta, la via utile per aiutare chi soffre di questi problemi - continua De Rossi - è la presa in carico multidisciplinare: nessuno specialista, neppure il più bravo, può avere successo da solo di fronte a questa patologia. E qui in questa sede operano insieme psicologi e psichiatri, medici nutrizionisti e dietisti, supportati da infermieri e anche da un tecnico della riabilitazione psichiatrica. Trasferendosi da Favaro alla nuova sede, grazie ad un finanziamento nazionale e poi regionale, abbiamo in sostanza potuto raddoppiare le forze in campo, per una presa in carico sempre più efficace».

Il nuovo servizio, aperto tutti i giorni, si definisce servizio ambulatoriale integrato, multidisciplinare e multiprofessionale a elevata specializzazione per la diagnosi e il trattamento dei disturbi alimentari. La presa in carico effettuata qui dagli specialisti consiste una fase di valutazione, la formulazione della diagnosi, la proposta del percorso di cura personalizzato. Questo percorso terapeutico prevede l'attivo coinvolgimento e il sostegno della famiglia. «Questo nostro servizio - sottolinea il dirigente del dipartimento Salute mentale - opera in stretta collaborazione con le associazioni dei malati e dei familiari, interlocutori preziosi per chi ha il compito di assistere una persona affetta da disturbi alimentari. Allo stesso modo agisce in sinergia con il medico di famiglia e con tutti gli altri servizi dell'Ulss 3, in particolare con il Polo Adolescenti, che assiste i pazienti più giovani con équipe specifiche e diverse sedi territoriali all'interno del Servizio età evolutiva».

Stretta è anche la collaborazione, là dove sia necessario un livello più intensivo di cura, con i Centri di riferimento provinciali e regionali per i disturbi alimentari. Al sopralluogo ha partecipato l'assessore alla Coesione sociale del Comune di Venezia, Simone Venturini, che ha osservato l'efficace collaborazione con i servizi dell'Ulss 3 anche in questo ambito delicato, un decisivo settore dell'impegno comune delle istituzioni cittadine. L'accesso al servizio di via Pellico può avvenire con impegnativa del medico di famiglia, oppure anche direttamente: per appuntamenti e prime visite si può telefonare allo 041.2608328 il lunedì e il giovedì, in orario 16-19.30.