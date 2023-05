Il Museo d'Arte Orientale avrà una nuova casa: sarà ospitato nell'ex chiesa di San Gregorio

L'ex chiesa di San Gregorio ospiterà il Museo d'Arte Orientale di Venezia, attualmente allestito al terzo piano di Ca' Pesaro. Il complesso, situato in prossimità della Basilica della Salute e attualmente inutilizzato, sarà ristrutturato e adeguato per consentire gli allestimenti espositivi.

Edificio sacro nel IX secolo, fabbrica fino al 1872, magazzino nel 1874, laboratorio di restauro fino al 1997 e dal 2008 museo: l'edificio ha conosciuto molte vite, e ora si preparare a vivere una nuova esperienza. «Andremo a utilizzare questi spazi per ospitare la nuova sede del museo - spiega l’assessore all’Urbanistica, Massimiliano De Martin -, realizzando un nuovo organismo multi piano all'interno della chiesa da adibire a spazio espositivo e adattando gli interni della canonica per ospitare i servizi del museo».

Per De Martin si tratta della dimostrazione che Venezia «è una città che si è sempre adeguata ai tempi e anche l’ex chiesa nel tempo è passata da luogo di culto a luogo dove si fondeva l’oro, per poi diventare fabbrica e ora torna ad essere un luogo dove custodire arte. Quindi come amministrazione andiamo a scrivere una nuova storia per questo edificio».

Gli interventi riguarderanno il restauro, e saranno volti al risparmio energetico e all’abbattimento delle barriere architettoniche in tutto il complesso. L’investimento per il progetto definitivo è stimato in 8 milioni di euro (importo già previsto dal ministero) e l'investimento totale si aggira attorno ai 10 milioni. «Questo tipo di progetti mirano a rafforzare il ruolo di Venezia come città di cultura dove vale la pena investire nel lungo periodo - conclude De Martin -. Il recupero dell’ex chiesa di san Gregorio è un esempio di nuovo sviluppo culturale a cui ne seguiranno altri».