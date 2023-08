Tornano gli spettacoli per bambini e famiglie al Momo. Il 30 settembre l'open day

La nuova stagione del Teatro Momo sarà tutta dedicata ai più piccoli. Il teatro di via Dante a Mestre, infatti, ha organizzato un ritorno sulle scene a misura di bambini con numerosi spettacoli e laboratori per bimbi e famiglie. L'open day della prossima stagione teatrale del Momo è previsto per il 30 settembre 2023 con due eventi a ingresso gratuito fuori e dentro il teatro.

Il primo è Circo a puà– one woman street show di Francesca Mari, uno spettacolo di giocoleria circense che animerà il piazzale antistante il teatro, seguito, all’interno del Teatro Momo, dallo spettacolo Chisciotte Fenicottero, presentato dall’Associazione culturale Attogentile, nuovo Teatrino di via Pasini di Marghera.

La giornata sarà l’occasione per far conoscere al pubblico affezionato tutti gli appuntamenti della Stagione 2023/24.

Ed è a partire dal 29 ottobre, con lo spettacolo Paccottiglia Deluxe della Compagnia Circo Pacco, fino a Marzo 2024, che prende il via Domenica a Teatro, la stagione di teatro per bambini arrivata alla 29a edizione ed organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, Circuito multidisciplinare del Veneto.

“Il Teatro Momo si conferma essere un gioiello di cultura per i bambini e le loro famiglie. L’attenzione di questa amministrazione per creare una programmazione capace di coinvolgere gli spettatori del futuro è sempre molto alta e la strada da percorrere a livello culturale parte anche dai nostri teatri. Il Momo negli anni ha saputo crescere regalando spettacoli, laboratori ed eventi che hanno saputo creare un pubblico fedele che crede nel lavoro che viene fatto e che continueremo a fare ” ha spiegato Giorgia Pea, consigliera delegata “Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema”

Il cartellone prevede, infatti, 12 appuntamenti domenicali divisi in due fasce d’età: nove spettacoli alle 16.30 per i bambini dai 4 ai 10 anni e tre dedicati alla fascia 0-3, in doppia replica alle 11.00 e alle 16.30.

Novità assoluta di quest’anno è, invece, il laboratorio di circo Intrecci di ritmo, per i bambini dai 6 ai 10 anni, dal 7 novembre 2023 al 6 Aprile 2024, incentrato sul ritmo della giocoleria e del proprio corpo in tutte le sue declinazioni e sfaccettature.

Sempre a partire dal mese di novembre ritornano gli appuntamenti di A Teatro con la Scuola, un insieme di spettacoli indirizzati alle scuole dell’infanzia e Primarie del territorio con l’obiettivo di offrire una grande opportunità ai giovani alunni di poter conoscere a fondo il mondo del teatro.

Aprirà la rassegna il 9 novembre, nell’occasione della ricorrenza del centenario della nascita di Italo Calvino, lo spettacolo Naso d’argento, tratto da una fiaba popolare raccolta dallo scrittore in Fiabe Italiane e portato in scena da Accademia Perduta Romagna Teatri – Centro di produzione teatrale. Ad arricchire ulteriormente l’offerta del Teatro Momo, tornano, per il secondo anno di seguito, Le Fiabe Musicali, tre spettacoli di intrattenimento musicale, tra Novembre e Gennaio, la domenica pomeriggio, rivolti ad un pubblico di bambini dai 5 ai 10 anni, organizzati in collaborazione con Gli Amici della Musica di Mestre e l’Associazione culturale Attogentile – nuovo Teatrino di via Pasini di Marghera.