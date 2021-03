Nuova stazione di Portogruaro pronta nel 2022

Si sta completando l’iter burocratico che porterà alla realizzazione della nuova stazione per il terminal bus e per gli utenti delle ferrovie, in viale Diaz, a Portogruaro. Tutto si era sbloccato lo scorso autunno con la firma dell’accordo tra Atvo e Rfi, secondo cui Atvo si occuperà della progettazione, della direzione dei lavori e dell’espletamento della parte burocratica che porterà al bando (costi previsti: 475mila euro); a Rfi, invece, spetterà la copertura dei costi inerenti la realizzazione della struttura, per un totale di 1,3 milioni di euro. L’intervento prevede la realizzazione della struttura che ospiterà tutti i servizi necessari alle attività al servizio degli utenti di Atvo e di quelli di Rfi, oltre agli uffici e al bar.

Un accordo che ha chiuso un percorso iniziato nell’ormai lontano 2008. «La caparbietà di Atvo nel perseguire questo obiettivo e la lungimiranza negli investimenti e nelle progettualità ci hanno portato anche a questo risultato», ha commentato il presidente di Atvo, Fabio Turchetto. Tra i mesi di luglio e settembre 2021 partirà l’intervento, la cui esecuzione richiederà un anno di tempo. L’opera, dunque, sarà pronta per il 2022.