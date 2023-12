Diagnosi più veloci e precise con la nuova Tac a 128 strati all'ospedale di Portogruaro

Una nuova Tac a 128 strati, ottenuta grazie a un investimento nell'ambito del Pnrr, che permetterà di migliorare la qualità dei servizi diagnostici. Con il taglio del nastro da parte dell’assessore alla sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, affiancata dal direttore generale dell'Ulss 4 Mauro Filippi, dal direttore della radiologia Gabriele Gasparini e dal commissario prefettizio Iginio Olita, da oggi all’ospedale di Portogruaro è attivo il nuovo tomografo computerizzato a 128 strati.

«Non si ricorda mai abbastanza – ha detto l’assessore regionale - che macchine sempre aggiornate e più performanti contribuiscono alla lotta contro le liste d’attesa, e gli effetti si cominciano a vedere, anche grazie ai 29 milioni utilizzati per il 2023, ai quali si affiancheranno 35-38 milioni nel 2024 dedicati esclusivamente all’abbattimento delle attese. Sul piano degli investimenti l’Ulss 4 sta vivendo un momento di grande effervescenza, con impegni milionari su San Donà, Portogruaro e Jesolo. Una crescita complessiva rivolta tutta alla qualità e ai servizi alla gente». Da un lato questa nuova Tac all’avanguardia garantisce al paziente l’elaborazione di immagini, sezioni e strati del corpo umano più mirate e precise rispetto alla precedente a 64 strati, oltretutto con tempi inferiori nello svolgimento dell’esame, dall’altro consente al professionista sanitario di operare in piena sicurezza, garantendo il necessario supporto agli specialisti sanitari nella diagnosi e nel trattamento delle malattie attraverso l’interpretazione delle immagini di organi o tessuti interni al corpo. Altro vantaggio da non trascurare è inoltre la riduzione dei costi di energia elettrica necessari per alimentare tale dispositivo che significa un minore impatto ambientale.

Sul fronte dell’attività diagnostica, con la previsione circa 67.860 prestazioni erogate al 31 dicembre, nel 2023 la radiologia di Portogruaro raggiungerà il picco di lavoro più elevato di sempre, superando le 63.764 prestazioni del 2018. Relativamente all’attività svolta nel 2023, più nel dettaglio si è divisa in gran parte tra le prestazioni specialistiche (oltre 28.200) e le prestazioni di pronto soccorso (oltre 28.000) ed una parte inferiore (11.500 circa) ha riguardato le prestazioni per interni.