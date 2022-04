Covid, sequenziata a Venezia nuova variante: primi due casi in Italia

Un uomo di 31 anni e un bambino di sette. Due casi distinti, non collegati tra loro, risultati positivi al Covid e, in particolare, a una nuova variante sequenziata per la prima volta in Italia, a Venezia. Si tratterebbe di una gemella della variante Xe, di cui si è già parlato nei giorni scorsi in Inghilterra, dove sono già stati identificati oltre 700 casi. Questa nuova variante non sarebbe altro che una combinazione di Omicron 1 e Omicron 2.

In entrambi i due casi veneziani, la sintomatologia è lieve. L'uomo risulta vaccinato con doppia dose. Nel bambino il sintomi sono scomparsi dopo 24 ore, nel 31enne sono stati moderati. «Abbiamo riscontrato la nuova variante con i sequenziamenti settimanali - spiega Mosè Favarato, responsabile del laboratorio di genetica e citogenetica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre -. Da un punto di vista infettivologico, questa combinazione si comporta come la Omicron 2, essendo simile».

Questa ricombinazione altro non rappresenta che un modo per il virus di sopravvivere. Ora, con questa nuova scoperta, la sorveglianza sarà più attenta. «Vedremo se questa evoluzione del virus diventerà a tutti gli effetti una nuova variante o se si limiterà a questi pochi casi - aggiunge Favarato -. Ci troviamo già di fronte a una Omicron 2 che è passata a rappresentare il 79 per cento dei casi in poche settimane, guadagnando circa cinque punti percentuali ogni sette giorni». Attualmente, in Inghilterra il tasso di crescita della variante Xe è, invece, dell'1,65% a settimana.