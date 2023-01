Nuova viabilità alla cittadella scolastica di Mirano

Lunedì l’area e le vie circostanti la cittadella scolastica di Mirano saranno interessate da alcune variazioni della viabilità: un'azione per la salvaguardia della sicurezza in un’area potenzialmente a rischio. Le misure consentiranno una ridistribuzione dei flussi di traffico in entrata e in uscita in fasce orarie specifiche, funzionali al raggiungimento degli istituti scolastici.

Modifiche permanenti:

- il tratto di via Rosselli dalla rotatoria al parcheggio scolastico sarà percorribile a senso unico verso sud 24 ore su 24;

- l’uscita da via Don Minzoni su via G. Matteotti presenta l’obbligo di svolta a destra;

- l’uscita dal tratto di strada che attraversa gli impianti sportivi (compreso tra da via Matteotti e via Cavin di Sala) su via Cavin di Sala presenta l’obbligo di svolta a destra.

Modifiche in vigore durante il periodo scolastico, da lunedì a sabato con orario 7.30 - 8.15 e 13.00 – 14.30 (eccetto veicoli autorizzati, bus di linea e scolastici, forze dell’ordine, mezzi di soccorso):

- divieto di circolazione in via Matteotti nel tratto davanti agli istituti scolastici, compreso tra via Rosselli e il termine della curva che precede via Saragat.

Per i ragazzi che arrivano in auto da via Cavin di Sala ed entrano in via Matteotti, è stato individuato nel parcheggio tra i due stadi il punto dove possono scendere in sicurezza; da qui possono raggiungere a piedi gli ingressi delle scuole attraversando il tratto di via Matteotti chiuso al traffico mentre le auto possono tornare in via Cavin di Sala. I ragazzi che provengono da via Scortegara possono scendere nel parcheggio in via Rosselli davanti alle scuole ma le auto non possono tornare indietro perché sarà istituito un piccolo tratto a senso unico per evitare la congestione che si creava nella rotatoria Corner. Chi arriva dal centro di Mirano può raggiungere il parcheggio degli istituti e le auto poi ritornano in via Matteotti. Si intende così incentivare anche la mobilità sostenibile dato che la zona è ben servita da percorsi pedonali e ciclabili.

La nuova viabilità della Cittadella Scolastica è frutto di un percorso avviato lo scorso ottobre tra il Comune di Mirano e i mobility manager degli istituti “8 Marzo - K. Lorenz”, “Levi-Ponti” e del liceo “Ettore Majorana - Elena Corner”, in collaborazione con la Città metropolitana di Venezia, la polizia locale dell’Unione del Miranese, e l’azienda di trasporti Actv. Il progetto è stato presentato dal sindaco di Mirano Tiziano Baggio con l’assessora allo Sviluppo della mobilità a impatto zero, Elena Spolaore, l’assessora alle Politiche per l’istruzione, Maria Francesca di Raimondo, i mobility manager degli istituti scolastici, Francesca Da Villa e Roberto Ruzza, in rappresentanza anche del professor Andrea Zanotti, la vicepreside del liceo “Majorana - Corner” Giovanna Baghin, il vicecomandante della polizia locale Stefano Sorato e da rappresentanti dell’Actv, dell’Auser Mirano che garantisce il servizio dei “nonni vigili” e dalla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) di Mirano.

«Le nuove misure mirano a mitigare i fattori di rischio e a permettere a tutti di giungere a scuola con maggiore serenità. Inoltre la redistribuzione del traffico ridurrà anche i disagi per i residenti. Questa soluzione tiene conto degli interessi comuni che sono andare a scuola, e quindi diritto allo studio, muoversi e quindi diritto alla mobilità ed essere sicuri, e quindi il diritto alla sicurezza. Il progetto verrà anche inserito nel nuovo piano regionale della prevenzione del Veneto “Vivo bene”. L’obiettivo a lungo temine è incentivare la mobilità dolce per migliorare la qualità della vita e diventare una città a impatto zero», ha spiegato il sindaco Baggio.Gli effetti del nuovo provvedimento sulla mobilità saranno monitorati e il tavolo di concertazione resterà aperto per valutare eventuali miglioramenti.