Nuova viabilità all'isola delle Vignole

Una nuova viabilità nella parte nord dell'isola delle Vignole per collegare il maggior numero di abitazioni dell'isola. Il consiglio comunale di Venezia ha approvato oggi la variante al piano degli interventi relativa alla riqualificazione della viabilità nell’isola delle Vignole.

L’intervento interessa un tratto di nuova viabilità pedonale nella parte nord dell’isola e mette in comunicazione quella esistente, collegata alla fermata del trasporto pubblico, con il nucleo abitato più interno e la vicina chiavica. Dopo un lungo periodo di confronto con i residenti e i vari comitati di cittadini si è arrivati alla condivisione di un progetto che, garantendo la conservazione del carattere rurale dell’isola ed utilizzando soluzioni tecniche e materiali contestualizzati, porterà alla realizzazione di un collegamento che abbia le caratteristiche del percorso pubblico. Questo diventerà la prosecuzione naturale dell’intervento realizzato da poco nell’altra parte dell’isola. Sono stati individuati, quindi, i percorsi già in uso alla popolazione residente trasformandoli, per quanto possibile, in una viabilità dotata di illuminazione pubblica e di un fondo ciclabile.