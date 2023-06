Nuove acquisizioni per le Gallerie dell'Accademia di Venezia

Mercoledì le Gallerie dell’Accademia di Venezia inaugurano la mostra "Da Vivarini a Tiepolo. Nuove acquisizioni per le Gallerie dell’Accademia", a cura di Michele Nicolaci. Il pubblico potrà ammirare dieci nuove opere fino ad adesso inedite, perché appartenenti o a collezioni private o inaccessibili, comprate di recente dallo Stato per oltre un milione di euro. Le acquisizioni saranno tutte esposte in un nuovo spazio (Sala XVIa) destinato a mostre dossier dedicate a temi specifici.

Il patrimonio culturale delle Gallerie si arricchisce così di capolavori come il dipinto inedito "Sansone e Dalila" della pittrice veneziana Giulia Lama; le tre tavole di Bartolomeo Vivarini che si aggiungono a quelle già in collezione del "Polittico dei Tagliapietra" e un disegno di Giambattista Tiepolo, il primo acquisito dalle Gallerie che raffigura due teste di fantasia. «Si tratta di opere diverse tra loro sia nella tipologia - spiega il direttore, Giulio Manieri Elia -, dalle tavole di polittici rinascimentali ai disegni, sia nella cronologia, dal Rinascimento dei Vivarini al Settecento di Giambattista Tiepolo, ma in ogni caso parliamo di integrazioni molto significative».

A partire dalle 17.30 dello stesso giorno, in occasione della 29° Festa della Musica, le Gallerie ospiteranno Electric Baroque, concerto aperto al pubblico eseguito da docenti e studenti del Conservatorio Benedetto Marcello con un repertorio che spazia dalla musica antica all’elettronica. Il tema scelto quest’anno per l’evento dal ministero della Cultura è "Vivi la Vita" e sarà dedicato al ruolo culturale e sociale della musica.