In arrivo sei postazioni per la ricarica delle auto elettriche

Saranno installate in diversi punti del territorio comunale: sono in arrivo sei nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche a Mira. La giunta comunale ha deliberato l’approvazione del protocollo d’intesa con la società Enel X Mobility.

Le postazioni, ciascuna con due posti auto, saranno collocate in via Di Vittorio-piscine/tennis; via Veneto-parcheggio Poste; via Mocenigo-parcheggio; via Lanza-parcheggio vicino piazza San Nicolò; via Val Di Sieve-parcheggio vicino piazzetta Borbiago; via Del Castagno-parcheggio Piazza Vecchia. I lavori partiranno già nelle prossime settimane.

L’investimento è interamente a carico della società che garantirà un primo periodo di servizio di almeno 5 anni, mentre le porzioni di suolo interessate vengono messe a disposizione per 10 anni rinnovabili. Di pari passo con l'arrivo delle colonnine, sarà incentivata l’attività di comunicazione e informazione della cittadinanza sulla possibilità di usufruire di questa nuova opzione.

«La mobilità sostenibile – spiega l’assessore alla Mobilità e all'Ambiente Maurizio Barberini – non consiste solo in alternative di spostamento più rispettose dell’ambiente, da incentivare, ma è anche un importante fattore di sviluppo e occupazione. Soprattutto d’inverno si parla molto dei valori elevati del Pm10, le polveri sottili, che fanno scattare le allerte e i conseguenti blocchi del traffico per i veicoli più datati. Ecco: quello che andiamo a compiere è un intervento concreto, tangibile, per la riduzione delle emissioni in atmosfera, l’abbattimento dell’inquinamento acustico e il miglioramento della qualità della vita. Un passo concreto per la città e per i miresi, all’insegna dell’innovazione, a costo zero per l’Amministrazione comunale».