Veneto in zona arancione e riapertura scuole, più corse: Actv rivede gli orari dei trasporti

Veneto in zona arancione da martedì 6 aprile, e Avm/Actv rivede molte corse del servizio della navigazione, automobilistico e tranviario urbano, anche in considerazione della riapertura delle scuole in presenza.

NAVIGAZIONE

Vengono introdotte le seguenti corse con valenza feriale scolastica

LINEA 1 - da Lido SME “D” a San Zaccaria alle ore 07:38, 07:50, 08:14, 08:26, 08:50 e 09:02 | da San Zaccaria D a Lido SME alle ore 13:04, 13:16, 13:40, 13:52, 14:16 e 14:28

LINEA 10 - da Lido SME E a Zattere alle ore 07:13, 07:33, 07:53, 08:13, 13:05, 13:25, 13:45 e 14:05 | da Lido SME limitate a San Marco Giardinetti alle ore 08:33 e 08:53 | da Biennale Giardini A per Zattere alle ore 07:20, 07:40, 08:00, 08:20 ! da Biennale Giardini limitate a San Marco Giardinetti alle ore 08:40 e 09:00 | da San Marco Giardinetti a Zattere corse alle ore 07:27, 07:47, 08:07 e 08:27 | da Zattere B a Lido SME alle ore 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04 e 14:24

Vengono inoltre introdotte le seguenti corse feriali:

corse aggiuntivo di collegamento tra P.le Roma-Murano con percorso di LINEA 3 - da P.le Roma D alle ore 06:20, 06:50, 07:20, 07:50, 16:50, 17:20, 17:50 e 18:20 | da Murano Museo A alle ore 06:48, 07:18, 07:48, 08:18, 17:18, 17:48, 18:18 e 18:48 | da Murano Colonna A alle ore 06:41, 07:11, 07:41, 08:11, 17:25, 17:55, 18:25 e 18:55

LINEA 15 - da San Zaccaria A a P.ta Sabbioni alle ore 13:14, 17:44 e 18:44 | da P.ta Sabbioni a San Zaccaria A alle ore 06:29, 06:59, 07:29, 07:59 e 17:55

Vengono infine introdotte le seguenti corse con valenza feriale e festivo:

LINEA 2/ - da P.le Roma F a Ferrovia-Rialto dalle ore 07:11 alle ore 19:31 ai minuti 11-31-51 | da Ferrovia B a Rialto dalle ore 07:15 alle ore 19:35 ai minuti 15-35-55 | da Rialto C a Ferrovia-P.le Roma dalle ore 07:32 alle ore 19:52 ai minuti 12-32-52

In ultimo vengono introdotte le seguenti corse:

LINEA 11

nella notte tra sabato e domenica e nella notte tra domenica e lunedì da Chioggia a Pellestrina alle ore 00:45 | da Pellestrina a Chioggia alle ore 01:10

al giovedì vengono attivate le corse da Chioggia a Pellestrina alle ore 11:20 | da Pellestrina a Chioggia alle ore 11:50

LINEA 17 - ripristinato il collegamento Lido San Nicolò - P.ta Sabbioni

al lunedì da Lido San Nicolò alle ore 06:45 e 17:40 | da P.ta Sabbioni alle ore 07:20 e 18:15

al venerdì da Lido San Nicolò alle ore 07:35 e 17:40 | da P.ta Sabbioni alle ore 08:10 e 18:15

AUTOMOBILISTICO URBANO

LINEA 24 - le corse feriali dalle ore 05:10 alle ore 06:30 ai minuti 10-30-50 da Venezia vengono anticipate di 10 minuti dalle ore 05:00 alle ore 06:20 ai minuti 00-20-40 | introdotta nuova corsa feriale da Pergola per Venezia alle ore 06:48

Nelle giornate festive il servizio viene limitato al collegamento da Ca' Sabbioni - Stazione Ferroviaria di Mestre per via Padana e Marghera Centro - da Stazione Ferroviaria di Mestre a Ca' Sabbioni dalle ore 07:15 alle ore 21:15 ai minuti 15 | da Ca' Sabbioni a Stazione Ferroviaria di Mestre dalle ore 06:45 alle ore 20:45 ai minuti 45

Conseguentemente viene sospesa la linea 18.

AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO - in orario feriale

LINEA 5E - viene incrementata la frequenza delle corse da Noale a Mestre dalle ore 12:57 alle ore 13:57 e dalle ore 15:57 alle ore 19:57 ai minuti 17-37-57 | la corsa delle ore 22:15 da Noale a Mestre è anticipata alle ore 22:10 | viene introdotto una nuova corsa da Venezia per Noale alle ore 06:25 | viene incrementata la frequenza delle corse da Mestre per Noale dalle ore 12:05 alle ore 15:05 e dalle ore 16:05 alle ore 20:05 ai minuti 05-25-45

