Archeologia subacquea, riprendono le indagini sulla Cannoniera di Eraclea

Il ministero della Cultura ha accolto la proposta di verificare lo stato di conservazione del relitto al largo del Mort. La campagna, finanziata dal Comune di Jesolo, sarà diretta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso. Lo studio avrà lo scopo di verificare lo stato di conservazione del primo relitto scoperto di fronte al Mort e noto come “Cannoniera di Eraclea”, attraverso nuovi rilievi e campionamenti. Accanto a questo è previsto di dedicare una giornata di lavoro alla verifica di altri target vicini, in modo da acquisire ulteriori dati in vista della prosecuzione del progetto nei prossimi anni.

L’iniziativa nasce anche con lo spirito di promuovere l’importanza della conoscenza e tutela delle testimonianze sommerse del passato nonché la diffusione di una rinnovata sensibilità in linea con gli auspici della Convenzione Unesco per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, di cui nel 2021 si è celebrato il ventennale della nascita. Le attività saranno realizzate nel corso dell’estate, nel pieno rispetto delle esigenze della stagione balneare e dei limiti di legge. «L'indagine subacquea che l'amministrazione comunale ha deciso di finanziare avrà un rilievo storico e culturale come poche campagne archeologiche che il nostro territorio ha conosciuto in passato - dichiara l'assessore alla Cultura di Jesolo, Giovanni Battista Scaroni -. Questa attività sarà importante per la valorizzazione di quel tratto di litorale, poi per Cortellazzo e per l'intera città, ma ha un rilievo anche per tutto quanto il Veneto. Ci permetterà di conoscere le condizioni di salute del primo relitto scoperto di fronte al Mort e di individuare ulteriori reperti. La campagna 2022 offrirà numerosi spunti e opportunità per Jesolo. Sono certo che porterà alla luce dati estremamente interessanti».