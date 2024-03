Nuove rampe per scuola materna e ufficio postale a San Pietro in Volta

Da mercoledì 3 a venerdì 5 aprile saranno installate a San Pietro in Volta, a Pellestrina, nuove rampe a servizio della scuola dell'infanzia, dell'asilo nido, del centro cottura, dell'ufficio postale e della biblioteca. Le rampe sono costituite da una struttura in acciaio inox e piano di calpestio in lastre di trachite.

Gli interventi sono previsti dal Piano eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) adottato dalla giunta comunale e sono programmati da tempo: saranno realizzati per garantire l'accesso sia alla scuola dell'infanzia sia all'ufficio postale. Le rampe avranno le stesse caratteristiche di quelle installate nei giorni scorsi - dalla medesima impresa - in centro storico a Venezia, alle scuole Gallina, Sansovino e Calvi.

L'abbattimento delle barriere architettoniche «ci ha visti impegnati su molti fronti - ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto -: dai ponti in centro storico, per garantire l’accessibilità a tutte le persone, soprattutto quelle che hanno difficoltà motorie, alle nostre scuole sempre più accoglienti e accessibili». Le ha fatto eco il consigliere comunale Alessandro Scarpa Marta: «Un intervento importantissimo che va incontro alle fasce più deboli - ha commentato -. In questo caso le rampe aiuteranno l'utenza a raggiungere la porta dell'entrata dell'asilo e del servizio postale».