Partono i lavori per le nuove rampe su ponte dell'Arsenale

A partire dal 28 febbraio fino al 19 aprile, il ponte dell'Arsenale a Venezia sarà interessato dallo smontaggio delle rampe esistenti in tubo-giunto e dalla successiva posa in opera di nuove rampe, in analogia a quanto già eseguito lungo Riva degli Schiavoni sul ponte del Vin, ponte de la Pietà, ponte San Sepolcro e ponte Ca' di Dio.

L'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, precisa che si procederà in due fasi successive: prima sul lato verso piazza San Marco, a partire dal giorno 28 febbraio, con previsione di conclusione verso metà marzo e successivamente con avvio del secondo stralcio, che si prevede di concludere entro il 19 aprile. Il ponte per tutta la durata dei lavori rimarrà comunque aperto al transito pedonale sul lato nord dello stesso.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday