Cinque nuove telecamere per il contrasto all'abbandono di rifiuti al Lido

Nei prossimi giorni, al Lido di Venezia, saranno attivate cinque nuove telecamere volte a contrastare l’abbandono di rifiuti. Saranno collocate in prossimità di isole ecologiche già presenti e impropriamente utilizzate da alcuni cittadini come delle discariche.

I costi per il posizionamento delle telecamere sono stati coperti da un bando di finanziamento della Regione Veneto pari a 30mila euro. Come avviene con quelle installate in terraferma, anche al Lido le telecamere sono facilmente riposizionabili nei luoghi in cui maggiore è il problema dell’abbandono di rifiuti in quanto non vincolate alla presenza della fibra per la trasmissione dei dati ma solamente all’impianto elettrico.

Le zone sono state individuate sia a seguito di controlli da parte degli operatori della polizia ambientale sia valutando le richieste di intervento e le segnalazioni giunte dai cittadini. Anche al Lido così come in terraferma, gli abbandoni riguardano mobilia di vario genere, dai divani ai frigoriferi alle camere da letto oltre a rifiuti provenienti da attività commerciali/artigianali che operano nella zona. «Un bando regionale che ci ha offerto l’opportunità di monitorare aree non coperte da fibra ottica, per il contrasto all’abbandono dei rifiuti - commenta l'assessore Elisabetta Pesce -. Grazie al lavoro del della polizia locale e alla progettualità di Venis, ci siamo aggiudicati il contributo per la sperimentazione. Al termine del semestre di sperimentazione, se è possibile, verrà replicata in altre zone, anche a Venezia centro storico. Queste iniziative mirano a dissuadere comportamenti indesiderati, garantire la sicurezza ambientale e promuovere la responsabilità individuale nella gestione dei rifiuti. La videosorveglianza si configura come strumento per promuovere legalità, responsabilità ambientale e tutela degli spazi pubblici».