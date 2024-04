Un polmone verde a Portegrandi con 800 nuovi alberi

Ridare vita a un bosco autoctono della pianura padana per ripristinare la biodiversità scomparsa, grazie all’impianto di nuovi alberi di specie selezionate, per massimizzare i benefici a livello naturalistico e generare un impatto positivo nella qualità di vita delle persone. L’ambizioso percorso di rigenerazione di un ecosistema danneggiato, iniziativa di Alì Supermercati all’interno di un modello di intervento che avvicina settore pubblico e settore privato, parte da Quarto d’Altino, in località Portegrandi, con l’impianto di 800 alberi e arbusti. La creazione del nuovo polmone verde è affidata al portale Wow Nature, iniziativa di Etifor, società benefit e spin-off dell’università di Padova.

L’obiettivo è riportare in vita un querco-carpineto planiziale, ovvero il bosco a prevalenza di querce e carpino che un tempo prosperava e ricopriva l’intera pianura padana. Oggi rimangono piccoli lembi di questi boschi, risparmiati dall’espansione agricola e urbana, nel mezzo del paesaggio fortemente antropizzato. Il nuovo polmone verde di Quarto d’Altino ospiterà 13 specie diverse di alberi e arbusti autoctoni tra cui: quercia, carpino, frassino, olmo, acero, tiglio, biancospino, prugnolo, corniolo e nocciolo. Gli alberi, crescendo, assorbiranno CO2 mitigando il cambiamento climatico e miglioreranno la qualità dell'aria trattenendo gli inquinanti atmosferici come il PM10 e il PM2.5. Durante la stagione estiva, diventeranno una zona d’ombra e contribuiranno a ridurre le temperature locali e gli effetti negativi causati dalle ondate di calore. Gli alberi saranno il rifugio e la fonte di nutrimento per animali selvatici e insetti, compresi gli impollinatori come api e farfalle.