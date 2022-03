Contro il cambiamento climatico San Donà aggiunge 6,70 ettari di bosco

Vai ai lavori di piantumazione e di risistemazione delle aree interessate dal progetto “Venezia orientale: il bosco diffuso” di San Donà di Piave, presentato in tandem con il comune di Concordia Sagittaria. L'iniziativa, che ha un valore di circa 485mila euro, riguarda la riforestazione di 10,45 ettari totali, di cui 6,70 ricadenti nel territorio di San Donà di Piave. In particolare, a essere interessate sono 10 aree urbane localizzate nelle zone di Mussetta (di Sotto e di Sopra), via Carrer, via Borgovecchio, via Isonzo, via Revine (con l’ampliamento del parco-bosco Fellini) e Fossà, per le quali è garantita anche la costante manutenzione per i prossimi sette anni. Piantumazioni che si vanno ad aggiungere a quelle della scorsa primavera, che ha visto 4.800 nuove piante andare a occupare altri 4,5 ettari, realizzate da privati su aree pubbliche a compensazione per interventi svolti in città.

Le nuove zone verranno strutturate come un vero parco bosco con l’inserimento di piante autoctone e saranno arricchite di vialetti e infrastrutture leggere, a servizio delle aree stesse e di eventuali visitatori, e con percorsi ad hoc che saranno totalmente inclusivi, quindi sfruttabili anche da persone con mobilità limitata. «Un parco bosco rappresenta una tutela per la biodiversità – spiega l’assessore all’ambiente Lorena Marin – ed è anche fondamentale per ridurre l’effetto delle “isole di calore” migliorando la qualità dell’aria. Un fattore cruciale per la nostra città, che per la sua posizione geografica viene costantemente monitorata per i livelli di inquinamento, insieme a tutto il bacino padano».