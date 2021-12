Gli alunni della scuola Foscolo scelgono i nuovi alberi della scuola

Giovedì mattina si sono conclusi i lavori per la piantumazione di un nuovo filare di alberi alla scuola primaria Ugo Foscolo, appartenente all'istituto comprensivo Luigi Nono di Mira. La particolarità di questa operazione è che a scegliere gli alberi sono stati i piccoli studenti della scuola, attraverso un sondaggio che alla fine ha premiato la specie arborea del Liquidambar, alberi che producono una chioma rossa e viva.

«Alcuni mesi fa abbiamo avuto un cedimento di un albero del giardino della scuola, a causa del maltempo – spiega il sindaco Marco Dori –. Per sicurezza, abbiamo chiesto al nostro esperto agronomo una perizia su tutto il viale alberato. Purtroppo l'esito dell'indagine ci ha detto che gli alberi non erano più in salute e andavano abbattuti. A questo punto, gli studenti della Foscolo hanno presentato una raccolta con 300 firme per la messa a dimora di nuovi alberi, dimostrando grande attenzione per il tema».

«Un'azione - riprende il primo cittadino - che noi avevamo comunque già programmato, ma a questo punto, insieme al dirigente scolastico Paolo Parolini, abbiamo pensato di interessare direttamente i ragazzi, chiedendo di scegliere quali nuovi alberi andassero piantati a posto di quelli che non c'erano più. Una volta ottenuta la risposta, abbiamo fatto le nuove piantumazioni. Dopo le feste faremo una riunione con gli studenti e il nostro agronomo, per spiegare come cresce e si sviluppa un albero, ma anche come si può ammalare. Conoscere è la cosa più bella del mondo».