Giustizia, 58 nuovi amministrativi negli uffici giudiziari del Veneto

Sono entrate in servizio oggi nei diversi uffici giudiziari del Veneto 58 nuove unità di personale derivante dal protocollo d’intesa siglato a giugno dal ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio e dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Lo scopo è quello di rendere più efficiente la macchina della giustizia, intervenendo sul tema della carenza di personale che, da anni, è oggetto di appelli.

«A distanza di soli settanta giorni dalla firma del Protocollo con il presidente Zaia - afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio - siamo riusciti, insieme alla regione Veneto, a far prendere servizio ai primi assistenti amministrativi. È un segnale importante che dimostra come dal dialogo fra ministero e enti locali si possano generare best practice preziose ed efficienti che stiamo replicando anche con altre istituzioni locali. Il nostro obiettivo è valorizzare al massimo il pubblico impiego presso gli uffici giudiziari, rendendo possibile la scelta dei candidati di lavorare presso sedi territoriali vicine alla propria residenza. È un fatto di buon senso, che garantisce stabilità e continuità lavorativa, in linea con il programma intrapreso dal Ministero».

Il nuovo personale negli uffici veneziani

In particolare, negli uffici veneziani hanno preso servizio 5 persone sulle 7 previste in Corte d'Appello (una sesta arriverà la prossima settimana), quattro su sei in procura, 13 su 15 nel tribunale ordinario (una arriverà la prossima settimana), tre in procura presso il tribunale ordinario, una al tribunale dei minori e due al giudice di pace di Venezia. In totale, 30 persone sulle 35 che avevano presentato la domanda. «Si tratta di un risultato eccezionale - commenta Carlo Citteri, presidente della Corte d'Appello di Venezia -, perchè mai i recenti concorsi nazionali avevano consentito risultati analoghi (a fine agosto la scopertura era del 43,2% in Corte, del 41,8 nel tribunale ordinario del 33,3 nel tribunale per i minori e dell'80% al giudice di pace di Venezia».

«Sulla base di quell’accordo – dice Zaia – la Regione ha messo a disposizione della giustizia una lista di candidati a ruoli amministrativi alla quale il ministero ha libero accesso per il reclutamento delle figure necessarie. Un accordo che è stato il primo in Italia – aggiunge – e che sta producendo un risultato straordinario, per la velocità della copertura dei posti, per la certezza che le persone convolte vadano a ricoprire effettivamente le posizioni proposte, per la stabilità, perché la provenienza territoriale degli interessati assicura una permanenza durature. Il classico esempio – conclude Zaia – di come due istituzioni con compiti e ruoli diversi possano collaborare costruttivamente in favore del bisogno di giustizia della popolazione».