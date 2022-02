Atvo, acquistati i primi quattro autobus full electric

Atvo, i primi 4 bus full electric parlano italiano. Si è conclusa la gara per l’aggiudicazione della fornitura dei bus completamente alimentati ad energia elettrica, che Atvo utilizzerà per il servizio urbano. A vincere la gara d’appalto è IIA (Industria Italiana Autobus), storica azienda italiana «che utilizza tecnologia tedesca: è la dimostrazione che in Europa è possibile essere competitivi a livello mondiale anche su questo settore e di questo ne dobbiamo essere orgogliosi», ha sottolineato il presidente di Atvo, Fabio Turchetto.

I mezzi entreranno in servizio, con uso urbano in prevalenza tra San Donà di Piave e Jesolo, entro la fine dell’anno. Le colonnine di ricarica dei bus elettrici saranno installate nel nuovo terminal che sorgerà tra le vie Pralungo ed Ereditari, a ridosso della cosiddetta Cantina dei Talenti, in un’area di 15mila metri quadrati a San Donà di Piave. Ed è proprio da qui che partirà la sperimentazione dell’uso urbano dei bus full electric. L’opera ha un costo di poco più di 4 milioni di euro e sarà pronta entro il dicembre 2022.

“La città metropolitana di Venezia è da sempre attiva nel contrastare le problematiche relative all’inquinamento atmosferico nel campo della mobilità e dei trasporti – aggiunge Saverio Centenaro, delegato del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro -. In particolare ha svolto, e sta svolgendo tuttora, un ruolo attivo nel rinnovo del parco mezzi da parte delle aziende di trasporto pubblico locale che eserciscono servizi nel territorio metropolitano e con cui è in vigore un contratto di servizio». «L’assegnazione della prima fornitura di veicoli elettrici non può che confortarci e rendere orgogliosi del lavoro di progettazione e realizzazione del primo autobus made in Italy – commenta Antonio Liguori, Chairman e Ceo di Industria Italiana Autobus - confidiamo che ciò rappresenti soltanto il primo passo nel mercato dei nuovi prodotti da parte di Industria Italiana Autobus che vuole essere protagonista della transizione green come le compete, mantenendo elevato il valore della produzione nazionale».