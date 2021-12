Venezia più sostenibile: nuovo ferry boat e due battelli ibridi

Un nuovo ferry boat di grandi dimensioni e due battelli foranei ibridi. L'acquisto sarà sostenuto grazie a una convenzione tra il Comune di Venezia e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che prevede finanziamenti per 20 milioni di euro. Un accordo che regola i rapporti relativi al finanziamento per incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua.

«Con questa delibera - spiega l’assessore al bilancio e alle società partecipate Michele Zuin - risulta evidente, ancora una volta, l'attenzione che l'amministrazione comunale pone nella gestione del trasporto pubblico locale ponendo in essere, pur nelle difficoltà economiche derivanti dalla situazione emergenziale, tutte le attività volte a rinnovare i mezzi al fine di garantire un servizio qualitativamente superiore per l’utenza e in particolare per quella delle isole ponendo attenzione a una transizione ecologica che vogliamo portare avanti con i fatti». «Grande soddisfazione - commenta l'assessore alla mobilità Renato Boraso - per un risultato che siamo riusciti a portare a casa grazie al lavoro sinergico che ha visto in prima linea il sindaco Luigi Brugnaro, il direttore generale Morris Ceron, e il capo del dipartimento delle opere pubbliche e risorse umane e strumentali del Mims Ilaria Bramezza».

Parallelamente, ci sarà l’acquisto di 4 autobus a metano. «La delibera che oggi abbiamo approvato va nella direzione di dare concretezza a quell'impegno che come amministrazione comunale stiamo portando avanti per fare della nostra città una vera e propria capitale mondiale della sostenibilità - ha detto Boraso -. Anche con questo gesto vogliamo dimostrare di credere in questa candidatura e, grazie al contributo regionale, proseguiamo in quel percorso di ammodernamento dei nostri mezzi di trasporto pubblico, in chiave green».