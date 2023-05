L'Accademia di Belle Arti cresce con una nuova scuola e due bienni

L'Accademia di Belle Arti di Venezia cresce, ampliando l'offerta formativa con tre nuovi percorsi didattici, che saranno disponibili a partire dal prossimo anno accademico 2023/2024. Nasce una nuova "Scuola in Didattica dell'Arte" che propone il primo corso triennale in Comunicazione, educazione e mediazione dell'arte, un percorso che formerà esperti nella divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico.

I nuovi percorsi biennali

I percorsi di specializzazione si arricchiscono invece con due nuovi bienni: Illustrazione e fumetto, all'interno della Scuola di Grafica d'Arte, rivolto al settore dell'editoria e più in generale della comunicazione visiva; Arte e spazio pubblico, all'interno della Scuola di Decorazione, che approfondisce la ricerca in ambiti di rigenerazione urbana e valorizzazione dei contesti naturali in cui la natura dialoga con l'arte, il design, l'architettura.

Tutti i percorsi saranno sempre associati all'organizzazione di opportunità di tirocinio, collaborazioni e workshop in attivo dialogo con il mondo del lavoro. Per presentare i nuovi percorsi di studio, l'Accademia apre le proprie porte mercoledì 6 giugno dalle 10.30 alle 12.30 agli studenti interessati, alla presenza dei docenti coordinatori (per info www.accademiavenezia.it).