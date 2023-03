Cresce l'offerta formativa di Ca' Foscari: al via 4 nuovi corsi di laurea

Quattro nuovi corsi di laurea, per un totale di 60, suddivisi in sette ambiti disciplinari. Sono i numeri dell'offerta formativa dell'università Ca' Foscari Venezia per l'anno accademica 2023/24.

"Ancient Civilizations for the Contemporary World" e "Ingegneria ambientale per la transizione ecologica" sono i due nuovi corsi di laurea triennale, mentre "Innovation and Marketing" e "Global Accounting and Finance" andranno ad arricchire l'offerta per gli indirizzi magistrali.

I nuovi corsi di laurea di Ca' Foscari

Il corso di laurea triennale "Ancient Civilizations for the Contemporary World" è interateneo con l'università di Milano La Statale. Erogato interamente in inglese, esplorerà i molteplici aspetti delle civiltà antiche in Europa, Nord Africa e Asia orientale e occidentale, con particolare attenzione alle intersezioni culturali, ai contatti e alle tensioni tra di esse. "Ingegneria ambientale per la transizione ecologica" è invece una novità assoluta nel panorama italiano e fornirà competenze avanzate negli ambiti di sostenibilità ambientale, decarbonizzazione, analisi del ciclo di vita e sostenibilità energetica.

Il corso di laurea magistrale in "Global accounting and Finance" è un percorso in lingua inglese che coniugherà la solidità di una preparazione in contabilità e finanza, dominata dalla prospettiva internazionale, con i processi di sostenibilità e digitalizzazione. "Innovation and Marketing" fornirà invece le competenze di base legate al marketing e formerà manager in grado di comprendere il processo di innovazione e pianificare l’uscita sul mercato di prodotti o servizi, in relazione alle caratteristiche dell’impresa.

Nella propria offerta Ca' Foscari offre più di 30 curricula che danno la possibilità di ottenere il doppio titolo, cioè un diploma congiunto con prestigiosi atenei internazionali. Per il 2023/24 sono stati siglati nuovi accordi:

la laurea triennale in "Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea" aggiunge un doppio diploma con la Kyungpook National University, Corea

due new entry per la magistrale in "Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali", che aggiunge i diplomi congiunti con la Georg-August-Universität di Göttingen e la Universidade Federal de Santa Catarina.

nuovo accordo con un’università coreana, la Seoul National University, anche per la laurea magistrale in "Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa Mediterranea"

il corso magistrale in "Economics, Finance e Sustainability" ha avviato invece un nuovo doppio diploma con la City University London.

Tutti i corsi di laurea dell'ateneo saranno presentati al consueto Open day, fissato il 12 aprile 2023 per le magistrali, e dal 13 al 15 aprile per le triennali.