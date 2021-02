La nuova squadra dei direttori della sanità: Contato all'Ulss 3, Filippi nel Veneto orientale

La nuova squadra dei direttori della sanità veneta è stata presentata oggi dal presidente della Regione, Luca Zaia, in una conferenza stampa tenuta a Palazzo Balbi.

All'Ulss 3 Serenissima arriva un nome nuovo: il dottor Edgardo Contato, che sostituirà Giuseppe Dal Ben; all'Ulss 4 del Veneto orientale, invece, Mauro Filippi, laureato in scienze infermieristiche e già direttore dei servizi socio sanitari della stessa azienda. «Credo che sia il primo direttore generale in Italia laureato in scienze infermieristiche - ha commentato Zaia - è partito dalla catena di montaggio ed è arrivato all’amministrazione delegata».

Contato invece è direttore uscente della Ulss polesana, è medico ed ha avuto esperienze in varie aziende sanitarie, tra cui a Ferrara. «È un uomo che conosce la vita», ha detto il presidente raccontando di avergli chiesto, durante un colloquio, come si fa a far nascere un vitello. Contato, classe 1958, è nato a Papozze in provincia di Rovigo. È laureato in Medicina e chirurgia all'università di Padova ed è stato direttore operativo dell'Area Vasta Emilia Centrale.

Dal Ben è passato all'azienda ospedaliera di Padova, mentre l'ex dg dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, andrà alla Ulss 7 Pedemontana. Zaia si è detto soddisfatto della nuova squadra, frutto «di una lunga procedura» in cui sono state fatte selezioni «valutando i curriculum e le storie personali». «Ognuno di loro - ha spiegato il governatore - ha caratteristiche utili anche per l'idea di sviluppo della singola azienda sanitaria».